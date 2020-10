Sicurezza Urbana: il Comune di Montecorvino aderisce al Patto

Aderisce formalmente al Patto per l’attuazione della Sicurezza Urbana, l’Amministrazione comunale di Montecorvino Pugliano. L'obiettivo è quello di contrastare ogni forma di illegalità e migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini: il progetto prevede l’ampliamento del sistema videocamere di sicurezza esistente con nuovi punti di videosorveglianza sul territorio comunale, mediante una serie di postazioni dislocate in posti strategici ai fini del monitoraggio dei punti di accesso, delle principali arterie e punti sensibili dediti alle attività illecite, al fine di garantire il controllo e la sicurezza del territorio da eventuali minacce.

"Il Patto della sicurezza urbana è volto anche a migliorare l’impiego sinergico tra la Polizia Municipale e l’Arma dei Carabinieri, mediante l’installazione in aree indicate dall’amministrazione comunale, di nuovi sistemi videosorveglianza di ultima generazione".

"In collaborazione con gli uffici competenti ho seguito personalmente le fasi di sviluppo dello studio di fattibilità. Alle attuali 50 telecamere installate a Montecorvino Pugliano, grazie a questo progetto e in caso di esito positivo, si potranno aggiungere 30 nuovi presidi di controllo in punti sensibili per garantire alla cittadinanza maggiore sicurezza e controllo anche nelle zone interessate da sversamenti illeciti di rifiuti"