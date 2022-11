Cani sedati poi fanno razzia nell'appartamento: rubati oro e orologi

Banda di ladri in azione a Montesano. Due gli appartamenti colpiti da un gruppo di sconosciuti, finiti ora nel mirino delle forze dell'ordine.

Il colpo

All'interno di una prima abitazione, vuota perchè i titolari erano usciti, i ladri hanno messo tutto a soqquadro, senza portare via nulla. Presso un secondo domicilio, invece, gli stessi - il sospetto è che si tratti della stessa banda - sono stati portati via oggetti in oro, orologi e ulteriori oggetti e beni personali dei proprietari. Per uno dei due colpi, avrebbero messo a dormire anche dei cani da guardia. Sugli episodi indagano i carabinieri.