Rossella muore a 25 anni, Montesano a lutto per la giovane mamma

Lutto cittadino, a Montesano sulla Marcellana, per la morte della giovane Rossella De Fina: "Giornata nuovamente triste per la comunità di Montesano. - ha detto il sindaco Giuseppe Rinaldi- Una giovane donna, una giovane mamma, una giovane moglie, una giovane figlia, di soli venticinque anni, ha lasciato, troppo presto, i suoi affetti terreni. Alle famiglie De Fina e Maglione il cordoglio dell’intera comunità che in queste occasione sa stringersi, in silenzio, intorno a sentimenti di vicinanza nei confronti dei famigliari tutti per questa prematura dipartita". Durante i funerali di questa mattina, celebrati presso la chiesa San Gerardo Maiella in tardiano, sospese le attività lavorative in segno di lutto. Tutti stretti attorno alla famiglia.

Il cordoglio del primo cittadino