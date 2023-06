Giù dal quarto piano, nuove indagini disposte dal gip per la morte di Dora

Il gip del tribunale di Potenza ha disposto un'integrazione d'indagine relativo alla morte di Dora Lagreca. La procura dovrà svilupparle in otto mesi, in particolare attraverso perizie di natura balistica e medica. Un modo per ricostruire la dinamica di quanto accaduto alla giovane, rapportando il tutto alla tipologia di ferite subite poi, una volta che la stessa finì al suolo. Circostanze utili e da chiarire, per verificare se sia trattato di un incidente o di altro. La giovane di Montesano sulla Marcellana era morta a Potenza, dopo un volo dal quarto piano e per la cui morte è indagato il fidanzato, con l'ipotesi di reato di induzione al suicidio.

L'indagine

La Procura aveva richiesto l'archiviazione. La famiglia della giovane si era invece opposta, ottenendo ora un'integrazione dell'indagine. L'ipotesi del suicidio era stata sempre respinta dai familiari della 30enne.