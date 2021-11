Lutto nel Vallo di Diano, addio all'imprenditore Franco Masullo

Dolore e sconcerto, oggi, nel Vallo di Diano, per l’improvvisa scomparsa dell’imprenditore Franco Masullo. Aveva 59 anni ed originario di Montesano sulla Marcellana. Da tempo combatteva contro una grave malattia.

La passione per il calcio

Masullo era noto nella zona sud della provincia di Salerno anche per la sua grande passione per il calcio: negli anni, infatti, è stata allenatore e dirigente di varie squadre locali, come il Valdiano Calcio e la Pro Sassano. Lascia una moglie e due figli.