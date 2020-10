Colpito alla testa mentre munge la mucca: allevatore elitrasportato al Ruggi

Paura, questa mattina, a Montesano sulla Marcellana, dove un allevatore è stato ferito alla testa da una mucca mentre la stava mungendo. L’episodio si è verificato in località Tardiano.

I soccorsi

L’uomo è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla e poi elitrasportato all’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno dov’è stato preso in cura dai medici. Non sarebbe in pericolo in vita.