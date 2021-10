Dora cade dal balcone e muore: esame Ris su copertura in alluminio, ascoltati gli amici

Gli esami dei Carabinieri del Ris si concentreranno su una parte di copertura in alluminio del balcone portata via ieri, dopo un sopralluogo di circa quattro ore, dall'appartamento in via di Giura, a Potenza, da cui nella notte tra l'8 e il 9 ottobre scorso è precipitata Dora Lagreca, di 30 anni, morta poco dopo il volo, da un'altezza di circa 14 metri, nell'ospedale San Carlo del capoluogo lucano. Due giorni fa, il fidanzato della donna, A.C, di 29 anni, è stato iscritto dalla Procura della Repubblica di Potenza, che coordina le indagini svolte dal Comando provinciale dell'Arma, nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di istigazione al suicidio.

L’autopsia

Nello stesso ospedale San Carlo, ieri è stata eseguita dall'autopsia, dalla quale non sarebbero emersi segni di colluttazione. I periti nominati dalla Procura, il professore Biagio Solarino, anatomopatologo del Policlinico di Bari, e il dottor Aldo Di Fazio, primario del reparto di Medicina legale dell'ospedale potentino, hanno 60 giorni per consegnare la relazione conclusiva. Nel frattempo, continuano le indagini dei Carabinieri che, anche nelle ultime ore, hanno ascoltato altri conoscenti dei fidanzati per raccogliere altri elementi utili alle indagini.

I funerali

Intanto, oggi parenti e famigliari della donna si sono recati nella camera mortuaria dell'ospedale potentino dove la salma resterà fino a domani mattina, quando sarà trasferita a Montesano della Marcellana, paese di origine di Lagreca, dove, alle 10.30, nella Chiesa di Santa Maria in Loreto della frazione di Arenabianca saranno celebrati i funerali. Domani a Montesano sulla Marcellana, per decisione del sindaco, Giuseppe Rinaldi, sarà un giorno di lutto cittadino