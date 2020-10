Si perdono sui Monti Lattari: coppia salvata dal Soccorso Alpino

Si è concluso positivamente l’intervento sui Monti Lattari da parte del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, che è riuscito a salvare due persone che si erano perse.

Le ricerche

Si trattava di un uomo e una donna provenienti da Napoli che, intorno alle 15.30, hanno intrapreso il sentiero che dalla località San Michele arriva al Monte Molare. Di ritorno, però, hanno smarrito la strada ritrovandosi sul versante opposto a quello da cui erano partiti ed in una zona impervia. Hanno allertato quindi il 118 che ha inoltrato la chiamata al Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. I tecnici di ricerca sono immediatamente partiti, individuando e raggiungendo i giovani che sono stati valutati dal sanitario e poi messi in sicurezza per riprendere il cammino. Insieme ai tecnici del Cnsas i dispersi hanno percorso il sentiero fino alla propria auto. Gli escursionisti non avevano con sé alcuna illuminazione né strumento di navigazione.

L’avviso

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania raccomanda a tutti di attenersi a semplici regole: affrontare il percorso in base alla propria forma fisica, essere bene equipaggiati, ricordando che oltre alle calzature e all’abbigliamento adatto, non deve mancare una protezione per il freddo e per la notte (in montagna non si sa mai), essere muniti di carta e strumenti di navigazione e non intraprendere attività con poche ore di luce.