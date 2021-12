Bloccati a bordo del loro Suv dalla nave: salvati quattro giovani sui Monti Picentini

Violenti temporali, vento forte e nevicate in montagna, tra l'Irpinia e la provincia di Salerno, hanno concesso soltanto una breve tregua nella tarda mattinata.

Il salvataggio

Maltempo che ha causato ore d'ansia per quattro giovani tra i 19 e i 26 anni della provincia di Salerno che sono rimasti bloccati a causa della neve a bordo del loro Suv in una zona impervia dei Monti Picentini, ad alcuni chilometri dall'Altopiano del Laceno, in territorio del comune di Bagnoli Irpini. Soltanto dopo alcune ore, i giovani sono riusciti a fornire le coordinate della loro posizione ai carabinieri che dopo averli individuati li hanno tratti in salvo.