Morigerati, trovato ordigno bellico in un terreno: sequestrata l'area

Un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato trovato in un terreno agricolo privato nella frazione di Sicilì a Morigerati.

L'intervento

Immediata la segnalazione agli uffici del Comune e alla Prefettura dove, lunedì prossimo, si terrà una riunione per stabilire le operazioni da mettere in campo per il brillamento dell’ordigno. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno posto l’area in questione sotto sequestro.