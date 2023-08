Choc a Castellabate: una donna precipita e muore, si indaga

Tragedia a Castellabate, in questo pomeriggio: un'anziana è precipitata, per cause in corso di accertamento, dalla strada panoramica che affaccia sulla spiaggia della Grotta di San Marco.

Il fatto

Sotto choc i bagnanti che hanno visto il corpo della donna precipitare e finire sulla sabbia. Sul posto, i carabinieri per i rilievi del caso e i sanitari che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Non si esclude la pista del suicidio: si indaga.