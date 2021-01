Dramma a Salerno: anziana trovata morta a casa sua

Sul posto, i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna

Dramma a Salerno: ieri un'anziana è stata trovata senza vita a casa sua, in via Del Baglivo. Da due giorni i familiari non riuscivano a mettersi in contatto con lei, così hanno lanciato l'allarme.

L'intervento

Sul posto, i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, presumibilmente morta per cause naturali. Dolore.