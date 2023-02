E' stata ritrovata senza vita, oggi, un'anziana, a Buonabitacolo. Sul posto, i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, nonchè le forze dell'ordine per i rilievi.

La prima ricostruzione

L'ultraottantenne, vedova e senza figli, viveva sola: a stroncarla, probabilmente, un malore fatale. Dolore.