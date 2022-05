Si ustiona con l'acqua bollente in cucina, 71enne di Camerota muore al Cardarelli

Non ce l'ha fatta la 71enne di Marina di Camerota, rimasta ustionata a seguito di un incidente domestico: è spirata al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli. L’anziana, positiva al Covid, era da sola in casa quando si è ustionata con dell'acqua bollente, in cucina.

Il decesso

Nonostante le ferite, la malcapitata è riuscita a contattare il 118. Con il passare dei giorni e il peggioramento delle sue condizioni, per la donna è stato disposto il ricovero all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Come riportano i colleghi di Napolitoday, la donna è stata in seguito trasferita ad Agropoli e infine al Centro grandi ustioni dell'ospedale napoletano, dove purtroppo è deceduta.