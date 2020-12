Arriva in ospedale in gravi condizioni, poi muore: indagini sul decesso di una neonata di Angri

Tragedia nel salernitano: una bimba di 1 mese è deceduta presso l'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, nella tarda mattinata di oggi. I carabinieri hanno avviato le indagini per vederci chiaro sulle cause del decesso della piccola originaria di Angri.

Il dramma

Le sue condizioni erano critiche dal suo arrivo in ospedale, venerdì sera: durante il ricovero in Terapia intensiva neonatale, il suo cuore purtroppo ha smesso di battere. Accertamenti in corso per risalire alle cause del drammatico accaduto.

Il cordoglio del sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli