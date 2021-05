Danza italiana a lutto: è morta Carla Fracci, il ricordo di Salerno e provincia

La danza italiana dice addio a Carla Fracci: la celebre étoile è morta a 84 anni. Tra gli spettacoli che restano nell'immaginario collettivo c'è sicuramente l'interpretazione di "Giselle", il suo capolavoro.

La scheda

Nella sua carriera da fuoriclasse, ha calcato i palcoscenici prestigiosi in tutto il mondo: ha danzato con da Rudolf Nureyev, Vassiliev, Baryshnikov, Bortoluzzi, Murru, Bolle.

L'amore per il Cilento

Carla Fracci ha visitato più volte il Cilento. Lo fece, in particolare, nel 2014, ospite di Agropoli. Fu presente, infatti, alla prima edizione di “Settembre Culturale al Castello”, accompagnata dal marito, il regista Peppe Menegatti. Volle anche vedere, incuriosita, il cineteatro Eduardo De Filippo che stava venendo alla luce.

Il ricordo del sindaco Alfieri

"Ho avuto il piacere di conoscere e accogliere Carla Fracci al teatro comunale di Agropoli, quando ero sindaco di quella città - ha detto Franco Alfieri, oggi primo cittadino di Capaccio Paestum - Non è stata una danzatrice qualsiasi: lei era la danzatrice italiana per eccellenza, una delle più grandi ballerine classiche del XX secolo. Grazia, eleganza, raffinatezza, passione: Carla Fracci era una professionista e una donna straordinaria. Nella sua danza sapeva coniugare leggerezza e potenza. Come lei non ne nascerà un’altra".