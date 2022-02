Muore da sola, a casa sua: cavese trovata senza vita dopo circa 15 giorni

Dramma della solitudine a Cava: una 63enne, M.S. le sue iniziali, è stata trovata stamattina senza vita nell'appartamento dove viveva sola, in via Bernando Quaranta. A rinvenire il corpo della donna, i vigili del fuoco allertati dalla polizia municipale di Cava che, nei giorni scorsi, aveva tentato di rintracciare la vittima senza esito, dopo che, con l’inizio del lavori sul corso Principe Amedeo, era stata segnalata la presenza dell'auto della 63enne non rimossa nonostante il divieto dei veicoli in sosta per l’avvio del cantiere. Vani si sono dimostrati tutti i tentativi di rintracciare la donna e le successive indagini della Polizia Municipale, a cui ha contribuito anche l’assessore Gemano Baldi per individuare e contattare il medico curante, hanno portato gli agenti all’abitazione, in una traversa di Borgo Scacciaventi, ma inutili sono risultati tutti i tentativi di mettersi in contatto con la proprietaria della Fiat 127. Gli stessi vicini di casa hanno dichiarato che da diversi giorni non vedevano la signora, nubile e senza parenti, ma si notava il balcone dell’abitazione al quarto piano aperto, con le luci accese.

Il ritrovamento

La donna, riversa sul letto, era in avanzato stato di decomposizione. Il decesso della signora, avvenuto per cause naturali, risalirebbe a circa 15 giorni. Sul posto sono intervenuti, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i medici legali per le costatazioni di rito, successivamente la 63enne è stata portata presso l’obitorio al Civico Cimitero. Dolore.