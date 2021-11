Giffoni Film Festival a lutto: Daniela vola in Cielo a 48 anni, l'addio di Gubitosi

Lutto al Giffoni Film Festival. E' volata in Cielo prematuramente, Daniela Procida, collaboratrice della manifestazione che ha reso noti i Picentini.

Il cordoglio di Gubitosi

"Queste notizie non le vorrei mai scrivere nè comunicare, ma nella nostra vita dobbiamo vivere anche dolori terribili, atroci. - ha scritto il patron del Festival, Claudio Gubitosi - Una brava, dolcissima e sempre disponibile collaboratrice del Giffoni Film Festival per molti anni, Daniela, a soli 48 anni, ci ha lasciati all'improvviso. Per anni nei settori più congeniali alla sua professionalità, l'ospitalità, la logistica l'accoglienza per molti ospiti e anche dopo aver fatto il grande salto, assunta all'Aeroporto Internazionale di Capodichino, prendeva le ferie per stare con noi". Daniela lascia un vuoto a noi, alla sua famiglia, a quanti l'hanno conosciuta, apprezzata e voluta bene. Dolore.