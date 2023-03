Cava, precipita giù dalla finestra della casa di riposo: muore in ospedale

Tragedia, ieri, a San Pietro di Cava de' Tirreni: una donna, infatti, per cause da accertare, ieri è precipitata giù dalla finestra sita all'ultimo piano della casa di riposo dove era ospite, come riporta Il Mattino. Purtroppo, non ce l'ha fatta a causa delle gravissime ferite riportate.

Gli accertamenti

A seguito dell'impatto, la donna era stata trasferita al Ruggi in condizioni disperate, ma purtroppo è deceduta. Si ipotizza si sia trattato di un suicidio: indagini in corso da parte delle forze dell'ordine.