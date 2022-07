Vietri a lutto: Francesca vola in Cielo a 36 anni, il cordoglio del sindaco e del Comitato Civico Dragonea

Notizie che lasciano tanto dolore per chi ti ha conosciuta. Ciao Francesca, a nome di Vietri e dei vietresi.

Lo ha scritto il sindaco di Vietri, Giovanni De Simone, dopo aver appreso della prematura morte di Francesca Senatore vice coordinatrice/ responsabile presso l'Informagiovani. "Sempre in prima linea a combattere, sarai ricordata per sempre per la tua capacità di non arrenderti mai. Un esempio per tutti quanti noi. Guardaci e prega per noi insieme alla tua cara e tanto devota Nostra Signora Maria delle Grazie", si legge su un post social del Comitato Civico Dragonea. E la Congrega Letteraria incalza: "Abbiamo il cuore infranto, e ci stringiamo a familiari e quanti le volevano bene".

Raito, della quale la giovane era originaria, e tutte le comunità di Vietri e delle altre frazioni, piangono la giovane strappata alla vita troppo presto, da un brutto male. Tutti stretti attorno alla famiglia.