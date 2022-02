Addio a Grazia, la dipendente dell'ottica Mauro benvoluta da tutti

Battipaglia a lutto per la morte di Grazia, nota dipendente dell'ottica Mauro. Dopo aver combattuto per anni contro un brutto male, purtroppo, la donna non ce l'ha fatta.

Il cordoglio

Innumerevoli, i messaggi di cordoglio sui social per la dipendente stimata da tutti. Persona semplice e cordiale, Grazia lascia un vuoto incolmabile in quanti le hanno voluto bene. Dolore.