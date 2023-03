Rione Carmine sotto choc: morta anche la madre del commerciante-stilista precipitato dal 4° piano

Dolore a Salerno: nuova presunta tragedia, nel rione Carmine, dove, ieri mattina, un 56enne, noto commerciante e stilista della zona, per cause da accertare, è precipitato giù dal quarto piano di un palazzo, dove viveva, spirando poco dopo in ospedale, per le gravissime lesioni riportate.

La nuova tragedia

Poco dopo, si è diffusa nel quartiere una nuova tragica notizia: avrebbe smesso di battere anche il cuore della madre del 56enne, già ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Si indaga, intanto, per ricostruire l'esatta dinamica ed accertare le cause della morte del commerciante-stilista.