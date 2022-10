Salerno a lutto, addio a Patty: tanti messaggi di cordoglio sui social

Salerno a lutto: è volata in Cielo Patrizia Amato, per gli amici Patty. La guerriera coraggiosa, devota a Padre Pio, benvoluta e apprezzata da chiunque la conoscesse, purtroppo non ce l'ha fatta.

Il lutto

I funerali saranno celebrati domani pomeriggio alle 15 nella chiesa di Santa Maria ad Martires. Un fiume in piena i messaggi di cordoglio sui social. Dolore.