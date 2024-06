E' volata in cielo Sara Battipaglia, la famosa "Sheila dogsitter": il dolore degli animalisti

E’ volata in cielo Sara Battipaglia, famosa sui social come Sheila dogsitter, che da tempo combatteva contro un male incurabile. Aveva 43 anni ed era originaria di Nocera Superiore. Nonostante avesse perso l’udito ed il suo corpo ormai fosse devastato all’80%, non si è mai abbattuta continuando a regale sorrisi e gratitudine a chi si prendeva cura di lei, in primis i medici e gli infermieri del reparto di Oncologia del Ruggi d’Aragona di Salerno. Nonostante la malattia, Sara, anche dal letto dell’ospedale, non ha mai messo da parte la sua passione per gli animali condividendo e pubblicando attraverso i social appelli di adozioni e richieste di aiuto per gli animali in difficoltà.

Il dolore di chi la conosceva

La notizia della sua scomparsa si sta diffondendo tra gli animalisti e tra quanti la conoscevano e le volevano bene. L’animalista Nicola Campomorto la ricorda così: “È una giornata triste, il mondo ha perso un'anima nobile Ti ho conosciuto un po' di anni fa, mi contattasti per un balestruccio, poi per altre creature che recuperavi nelle tue giornate... Un giorno mi dicesti di lui, un furetto tenuto in una gabbietta tutto il giorno, che stava impazzendo nel tentativo di uscire. Ci mettemmo un po' ma salvammo anche lui, Loacker Nonostante la tua malattia hai sempre dato priorità ai tuoi figli non umani. Io ti ricorderò così, sempre sorridente e pronta a correre per gli animali. Ti rivedremo nei loro occhi. Ciao Sara”. Teresa Salsano del canile di Cava de’ Tirreni: “Una parola è poca...due sono troppe...Ma perché... Che la Terra ti sia lieve, indimenticabile Scheila Dogsitter”.