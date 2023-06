"Salgo in camera, scendo subito", le ultime parole del 13enne prima di morire: aperta un'inchiesta

"Salgo in camera, scendo subito". Queste le ultime parole che il 13enne, avrebbe detto ai genitori venerdì poco dopo le 21.30 prima di togliersi la vita nella sua abitazione di Montoro. Il giovane, che frequentava l'Istituto Nicodemi di Fisciano, si sarebbe legato una cintura al collo e si sarebbe lasciato andare nella tromba delle scale. A dare l'allarme sua madre che, sconvolta, ha tentato di rianimarlo mentre il padre ha chiamato i soccorsi. Nella frazione Borgo, dove risiede la famiglia, sono arrivate, assieme ai carabinieri, due ambulanze con il rianimatore a bordo, ma i tentativi di riportare in vita il ragazzino si sono rivelati inutili.

L'inchiesta

Non ci sarebbe - secondo quanto ripetono tutti - un motivo scatenante all'origine della decisione del ragazzo di togliersi la vita. O almeno non c'è un motivo all'apparenza evidente. Figlio unico, padre operaio, madre casalinga, la nonna dipendente comunale, il 13enne, era considerata un ragazzo solare e speciale che stava preparandosi all'esame di terza media. Era tra i migliori della sua classe e come tesi aveva preparato uno studio sulle energie alternative. I carabinieri stanno indagando scandagliando le ultime ore e le ultime attività del giovane per capire se ci siano elementi ancora non emersi e che possano ricondurre a qualche motivo scatenante. La Procura di Avellino ha aperto un’inchiesta sulla sua morte.