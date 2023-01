Morte del bimbo di 5 mesi: 11 sanitari indagati, si attende l'autopsia

Undici sanitari indagati per la morte del piccolo Alessandro, il bimbo di Perdifumo volato in Cielo a soli 5 mesi. Il piccolo era stato ricoverato e poi dimesso dal Ruggi di Salerno. A distanza di pochi giorni, il bambino ha avuto una nuova crisi respiratoria ed è stata necessaria la corsa verso l’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Le indagini

I familiari hanno denunciato il tragico fatto ai carabinieri di Agropoli: sulla vicenda, dunque, indaga la Procura della Repubblica di Salerno. La salma del piccolo, intanto, è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia.