Tragedia al Ciclope, il titolare condannato per la morte di Crescenzo Della Ragione

Condanna di due anni e mezzo in primo grado per il proprietario del locale "Il Ciclope" nel processo legato alla morte del 27enne Crescenzo Della Ragione, avvenuta nella notte fra il 10 e l'11 agosto 2015 a seguito del crollo di un masso.

L'indagine

L'uomo, secondo quanto disposto dai giudici di Vallo della Lucania, dovrà anche pagare un indennizzo ai familiari della vittima. Non luogo a procedere, invece, per altri otto imputati, fra cui gli ex sindaci di Camerota Domenico Bortone, Antonio Troccoli e Antonio Romano.

La tragedia

Il 27enne Crescenzo Della Ragione morì dopo la caduta, a seguito di un violento nubifragio, di alcuni frammenti rocciosi da un'altezza di circa 60 metri. Il giovane si trovava lì insieme ad alcuni amici per trascorrere in allegria la notte di San Lorenzo. I legali della famiglia, dopo la sentenza, hanno parlato di "primo passo importante verso la verità dei fatti".