Morte di David Sassoli, Comune di Salerno a lutto: "Bandiere a mezz'asta"

Le bandiere di Palazzo di Città a mezz'asta, a Salerno, per onorare la memoria del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli nel giorno dei Funerali di Stato.

La reazione

"In questa giornata di cordoglio nazionale, la civica amministrazione si stringe al dolore della famiglia e di quanti ne hanno apprezzato il garbo, l'umanità, la competenza - è scritto nella nota stampa -. Un gesto simbolico per celebrare un grande uomo delle istituzioni che si è battuto senza sosta per un'Europa dei Diritti e della Solidarietà"