Tragedia ad Albanella, il cordoglio di Strianese per la morte di Desirèe

Lutto in tutta la provincia, per la scomparsa di Desirèe Quaragliarella, la 26enne che nella notte è stata travolta e inghiottita dalle acque del torrente Malnome esondato a causa maltempo. Secondo la ricostruzione dei fatti, Desirèe e il suo fidanzato stavano attraversando il ponte nella loro auto che è stata completamente travolta dalla piena. Mentre il ragazzo è riuscito a liberarsi dal veicolo, Desirèe non ce l’ha fatta: è rimasta intrappolata e trascinata via. La furia del nubifragio ha colpito tutto il territorio con danni non indifferenti, molti alberi sono stati abbattuti e sono franati alcuni costoni. Il livello del torrente è salito così rapidamente da superare in pochissimo tempo l’altezza dei ponti.



Il cordoglio del Presidente della Provincia, Michele Strianese

"Morire a 26 anni è assurdo e in questo modo ancora di più. Purtroppo la bomba d'acqua che si è abbattuta su Albanella ieri sera ha ingrossato il Malnome trasportando detriti e fango e causando l'esondazione del torrente. Non ci sono parole per descrivere questa tragedia, se non la vicinanza a una famiglia straziata dal dolore, e a una comunità tutta, che ha partecipato alla ricerca di Desirèe, insieme ai volontari con i sanitari del 118, alla Protezione Civile di Albanella, ai carabinieri e ai vigili del fuoco dell'unità fluviale di Salerno con l'ausilio di gommoni e natanti, e allo stesso Sindaco di Albanella. Purtroppo a nulla sono servite le ricerche. Il corpo della giovane, originaria di Stio Cilento, è stato ritrovato senza vita nella frazione di Piano del Carpine. Esprimo il mio cordoglio ai familiari di Desirèe, agli amici e tutta una comunità colpita da questo assurdo episodio, a nome mio e di tutta l'Amministrazione provinciale."

I danni del maltempo

Una vera e propria bomba d’acqua, quella che si è abbattuta sui territori nel Cilento. Ad Aquara strade interrotte in più punti. Risultano fortemente danneggiate le vie comunali in località Vadda, Mausano, Piano maturi, via G. Brino, strada Mainardi/Piani Maiuri, Galdo - Noce e la strada provinciale 44 all’altezza di Casalicchio. Transennate poiché oggetto di interventi al momento e non percorribili. Finora non ci sono stati segnalati danni alle produzioni: Coldiretti sta monitorando costantemente la situazione.