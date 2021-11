Morte di Alfonso Siano: il cordoglio del sindaco di Salerno

A nome mio personale e della Civica Amministrazione di Salerno esprimo profondo cordoglio per l'improvvisa scomparsa di Alfonso Siano nostro concittadino stimatissimo.

Lo ha scritto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, per la morte di Alfonso Siano che "è stato protagonista in campo imprenditoriale, sportivo e civile. In ogni sua attività, compresa quella di consigliere comunale, ha sempre profuso grande passione, energia ed amore sincero per la sua comunità. Ai familiari ed amici un abbraccio di fraterna solidarietà", ha concluso il primo cittadino.