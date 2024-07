Tragico incidente sull"A2: rinviato lo spettacolo all'Arena Charlot

La direzione del Cinema Teatro Charlot fa sapere che, per rispetto degli avvocati Mario Valiante e Wilma Fezza, deceduti questa mattina nel tragico incidente verificatosi sull'Autostrada A2 all'altezza di Eboli, rinvia lo spettacolo in programma questa sera, alle ore 21, all'Arena Charlot. "Una comica tragedia" andrà in scena il prossimo 3 agosto.

Il cordoglio

La direzione del Teatro Charlot porge le più sentite condoglianze alle famiglie Valiante e Fezza, ed in particolar modo all'amico Gianfranco, per la grave perdita.