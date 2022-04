Si accascia e muore a 55 anni, durante il turno di lavoro: accertamenti in corso ad Eboli

Si è accasciata mentre lavorava ed è morta, l'addetta di una ditta di pulizie, al parco Pesce di Eboli. La 55enne, la scorsa settimana, avrebbe accusato un malore fatale durante il turno di lavoro.

Il fatto

Il decesso della donna è stato configurato come incidente sul lavoro: accertamenti in corso, per ricostruire l'esatta causa ed eventuali responsabilità. Indagata la titolare della ditta.