Dramma di Furore, Ines si era tuffata in acqua per salvare il marito: le indagini

E' stata aperta un’inchiesta d’ufficio sulla morte di Ines Gomila, la 36enne argentina annegata, ieri, nelle acque del Fiordo di Furore. La donna si sarebbe tuffata per salvare suo marito, S.Q. di 52 anni, trascinato in mare da un’onda anomala, mentre scattava una foto.

L'incidente

L’uomo aveva fermato l’auto sul ponte del Fiordo proprio per immortalare le onde, ma si è avvicinato troppo al mare ed è finito in mare: un residente ha tentato di salvare i coniugi, lanciando due cime in mare. L'uomo è riuscito ad aggrapparsi, mentre la 36enne, purtroppo, è stata inghiottita dalle onde, perdendo la vita. Accertamenti in corso.