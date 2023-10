Morte di Loris Del Campo, durante i festeggiamenti per la Salernitana in A: spunta un imputato

Potrebbe essersi trattato di omicidio stradale e non di incidente: un automobilista risulterebbe imputato per la morte del salernitano Loris Del Campo, il tifoso granata deceduto la sera di domenica 10 maggio 2021, durante i festeggiamenti per il ritorno in serie A della Salernitana. Come riporta Il Mattino, è stata fissata davanti al gup del Tribunale di Salerno, l’udienza preliminare a carico di un automobilista che, con la sua vettura, si scontrò con il motorino guidato dal 28enne che perse il controllo dello scooter, finendo violentemente a terra. Purtroppo, per Del Campo non ci fu nulla da fare, mentre rimase illesa la ragazza che viaggiava con lui.

Preziosi, per le indagini, sono stati i filmati di alcune videocamere di sorveglianza, al vaglio del giudice dell'udienza.