Addio a Lucia De Palma, moglie dell'ex sindaco Torre di Pagani: il cordoglio di Vincenzo Napoli

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli esprime profondo cordoglio per la morte di Lucia De Palma vedova dell'ex primo cittadino di Pagani Marcello Torre.

"Dopo la brutale uccisione del marito ad opera della camorra Lucia ha fatto della sua vita una coraggiosa e militante testimonianza per la legalità. È diventata un punto di riferimento per le nuove generazioni e le comunità realizzando progetti educativi di grande valenza sociale ed umana. Le siamo riconoscenti per questa esemplare dedizione. Un abbraccio fortissimo ad Annamaria ed a tutta la famiglia".