Il racconto-choc di Vincenzo Maisto: "Mio padre morto nel bagno con febbre e problemi respiratori"

Muore in casa poco prima dell’arrivo dei soccorsi. E’ quanto accaduto, questa mattina, in provincia di Napoli al padre del blogger Vincenzo Maisto, conosciuto sui social network come “Il signor distruggere“. A darne notizia lo stesso scrittore con un post su Facebook.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il dramma

Maisto racconta ciò che si è verificato nel giro di pochi minuti: “Questa mattina mio padre (che viveva da solo in provincia di Napoli) aveva la febbre e non riusciva a respirare, mia sorella è andata ad aprire la porta all'ambulanza e lo hanno trovato morto in bagno”. Un racconto choc che ha inevitabilmente colpito i suoi fans di Fb, che gli hanno subito formulato in centinaia le loro condoglianze.