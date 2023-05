Muore dopo l’Ercp, all'ospedale di Battipaglia: la famiglia sporge denuncia, sequestrata la salma di Concetta

Dramma a Battipaglia: Concetta Salvatore, da poco 68enne, è spirata dopo un intervento nel reparto di Chirurgia generale dell’ospedale “Santa Maria della Speranza”. Mercoledì, la paziente era in sala operatoria per l’Ercp, (colangio-pancreatografia endoscopica retrograda), procedura invasiva per liberare le vie biliari dal calcolo emerso dalla colangio-rm (risonanza magnetica) eseguita al “Maria Santissima Addolorata” di Eboli, dopo un primo accesso della donna, nei giorni precedenti, al pronto soccorso dell’ospedale di Battipaglia. Come riporta La Città, Concetta, casalinga di Calabritto, nell’avellinese, mercoledì ha mandato un selfie sorridente per avvertire i familiari che di lì a poco sarebbe entrata in sala operatoria per quell’Ercp.

Il fatto

Ma qualcosa è andato storto e circa 24 ore da quell'Ercp, il cuore di Concetta ha smesso di battere. I familiari hanno denunciato il fatto ai carabinieri di Battipaglia che hanno informato la Procura di Salerno. Si indaga, dunque, per far luce sulle cause della morte della 68enne: disposto il sequestro della salma. Accertamenti in corso.