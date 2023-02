Morte sospetta al Ruggi: 57enne muore dopo 8 ore di attesa al pronto soccorso, si indaga

Nuova morte sospetta al Ruggi di Salerno. Secondo quanto riporta La Città, una donna di Baronissi, 57enne, sarebbe spirata dopo 8 ore di attesa al pronto soccorso.

Il fatto

La vittima si sarebbe recata presso il nosocomio per una frattura al bacino: interminabile, l’attesa per il ricovero. Il sospetto è che il trauma possa averle provocato una embolia polmonare. Accertamenti in corso, dunque, per far luce sul fatto: sarà eseguita l'autopsia sulla salma.