Muore ex infermiere all'ospedale di Battipaglia: la figlia chiede chiarezza, 11 medici indagati

Undici medici indagati per la morte di Gerardo Aitoro, 82enne ex infermiere del Santa Maria della Speranza di Battipaglia. L’anziano è spirato sabato scorso nell'ospedale dove aveva lavorato: come riporta La Città, la figlia, agente della Municipale, ha sporto denuncia ai carabinieri per accertare se vi siano o meno delle responsabilità mediche per la morte del padre.

Il fatto

La vigilessa nelle scorse settimane aveva anche segnalato alla segreteria del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca alcune incongruenze nella gestione della degenza dell'82enne nelle stanze dell’ospedale battipagliese. Il caso è finito alla procura della Repubblica di Salerno: undici i medici indagati per la morte di Aitoro. Si attendono i risultati dell'autopsia.