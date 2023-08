Morte sospetta: si indaga sul decesso del professor Oneto

La Procura di Salerno indaga dopo la morte al Ruggi di Carlo Oneto, 82enne, docente universitario nonché ex assessore della giunta De Luca al Comunec ed ex presidente dell'Ordine dei commercialisti. E' spirato nelle scorse ore presso l'ospedale cittadino. I familiari hanno sporto denuncia per far chiarezza sull'accaduto e verificare se vi fossero state delle responsabilità: i familiari di Oneto puntano i riflettori sulla somministrazione di un farmaco che ne avrebbe poi provocato la morte.

Le indagini

La salma è stata posta sotto sequestro dall’autorità giudiziaria. Spetterà agli inquirenti, dunque, comprendere se il farmaco in questione - che, in ogni caso, sarebbe stato assunto precedentemente all’ingresso dell'anziano in ospedale - abbia realmente causato il decesso del docente.