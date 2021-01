Vittime sul lavoro in provincia di Salerno: vertice tra Prefetto, Asl, Aci, sindacati e costruttori

L’impegno delle parti sociali - sindacato e costruttori - riconfermato al Prefetto è stato di incentivare l'azione degli Enti bilaterali di settore, come la Scuola edile per la formazione e il Comitato antinfortunistico

Riflettori puntati sulle vittime sul lavoro in provincia di Salerno. "Al centro dibattito è tornata la sicurezza dei lavoratori": ha detto il segretario generale Gerardo Ceres (Cisl provinciale). Il prefetto ha convocato, oggi, da remoto, una riunione con il direttore generale dell’Asl provinciale, il direttore dell’Ispettorato del Lavoro, con i segretari di Cgil, Cisl e Uil e il presidente dei costruttori salernitani, con il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Gianluca Trombetti, il vice presidente dell’Anci, Mimmo Volpe. A fronte dei recenti infortuni mortali registratisi in provincia dall’inizio dell’anno si è discusso della necessità di riattivare in sede prefettizia un’attività di coordinamento dell’attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro, in particolare sui cantieri edili.

Le denunce

Il sindacato ha denunciato la mancanza di organico nel Servizio di prevenzione dell’Asl, con i pochi -peraltro- dirottati in altre attività di contact tracing dei contaggiati dal covid-19. L’impegno delle parti sociali - sindacato e costruttori - riconfermato al Prefetto è stato di incentivare l'azione degli Enti bilaterali di settore, come la Scuola edile per la formazione e il Comitato antinfortunistico. Tutti hanno convenuto sulla utilità di un Osservatorio col quale analizzare gli andamenti dei lavori e dei cantieri pubblici e privati, con particolare attenzione ai lavori non autorizzati e in nero.

L'annuncio

Si lavorerà nei prossimi giorni ad un protocollo per definire con organicità gli impegni di ciascuno soggetto e le procedure di coordinamento.

Parla il segretario generale della Cisl Salerno, Gerardo Ceres