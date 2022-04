Falciato da un'auto, a bordo della sua bici: il sindaco di Bellizzi esprime cordoglio per la morte di Ait

"Perde la vita in un tragico incidente un nostro concittadino. Sono stato stamattina a portare un minimo di conforto alla famiglia di Ait Lhadj di 72 anni. Abitano in Via Foscolo a Bellizzi. Lascia la moglie, i figlie e i nipoti. Erano tutti afflitti dal dolore e in attesa di liberare la salma dall'obitorio dell'ospedale di Battipaglia".