Teatro a lutto: è morto il maestro Nisivoccia, il cordoglio del sindaco

Lutto a Salerno. È spirato il maestro Alessandro Nisivoccia, attore e regista tra i più noti in Campania. Un fiume in piena i messaggi sui social per ricordare il talento nostrano che ha fatto dell'arte teatrale la sua vita, condividendo la sua passione con la moglie Regina Senatore, già volata in Cielo. Tanti gli allievi alla sua scuola del Teatro San Genesio che, purtroppo, ha abbassato il suo sipario anni fa. Ad esprimere il suo cordoglio, anche il sindaco, Vincenzo Napoli:

"La nostra comunità rende omaggio ad un uomo e ad un artista che ha dato un grande contributo alla crescita culturale e civile di Salerno. Insieme all'amatissima Regina Senatore, Nisivoccia è stato protagonista della scena artistica. È stato un autore geniale, un interprete mirabile, un maestro per intere generazioni di artisti, un riferimento per gli spettatori. Addio carissimo Sandro, non ti dimenticheremo".

Il post di Antonia Willburger, assessore alla cultura uscente