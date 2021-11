Lo sport salernitano è a lutto: è morto Alfonso Siano, il cuore non ha retto. E' accaduto stamattina, all'improvviso, di lunedì, nel giorno che di solito utilizzava per la laboriosa ripartenza settimanale, commentando il weekend sportivo, a tutto tondo, in tutte le discipline.

I dettagli

Una, innanzitutto: la pallacanestro, la sua passione, amore, vita, le sue ginocchia, quelle logorate da anni trascorsi a lottare sotto le plance. Alfonso Siano ha speso una vita per la promozione del basket, per i giovani, inseguendo il sogno del palazzetto dello sport, anzi dei palazzetti, quelli di quartiere e più funzionali che riteneva migliori. Alfonso, di professione ottico, era un uomo buono, innamorato di Salerno, accogliente. Tendeva la mano ai giovani, poi ne scopriva anche altri bravi, predestinati. Quella volta che Poeta era soltanto Peppino, lui lo incoraggiava, spronava: aveva visto lungo, sarebbe diventato un campione. E poi la stella della Pallacanestro Salerno, il maestro, il manico, coach Capobianco. Il cuore non ha retto: disperati, inutili i soccorsi al Ruggi. Lo sport piange per lui, uomo di campo, ma anche uomo delle istituzioni, perché è stato anche consigliere comunale e ha fatto pure parte della Consulta dello sport. La sua ultima partita è stata Lazio-Salernitana vista in tv, poi il derby Milan-Inter e poi il velo, il buio, le lacrime di Salerno, dei figli Antonio, Marco e Stefano. "Ciuf": è un attimo e si va in paradiso. "Ciuf": è come la palla a spicchi che passa nella retina e rimbalza, nel silenzio di una palestra adesso più vuota.