Anziano trovato morto in casa a Roccadaspide: cadavere in stato di decomposizione

Il cadavere di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato a Roccadaspide, in un appartamento. L'uomo, un anziano, viveva da solo. I condomini da giorni non lo avevano visto rincasare né uscire e hanno lanciato l'allarme.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118. Inutili i soccorsi. “Il comando della polizia municipale ha già attivato la procedura per contattare i parenti in Puglia ed avvisarli, purtroppo, del decesso del loro congiunto. L’amministrazione esprime la propria vicinanza ai familiari”, ha detto il sindaco di Roccadaspide, Iuliano.