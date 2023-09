Covid killer: anziano muore all'ospedale di Eboli

Un 90enne è morto per Covid all‘ospedale di Eboli, come riporta “La Città”: la febbre a 37 e mezzo non rappresentava un alert da decesso imminente, ma dalla tac è comparso un addensamento polmonare ed è stato identificato come paziente pauci sintomatico.

Inutili, purtroppo, i tentativi del Pronto soccorso e della Rianimazione per l'anziano che è morto intorno alle 20 di martedì scorso.