Trovato morto a casa sua, con una ferita alla testa: dramma ad Eboli

Dramma ad Eboli, dove un 74enne che viveva da solo è stato trovato senza vita a casa sua, con una ferita alla testa.

La scoperta

Preoccupata per le mancate risposte al telefono, la figlia si è recata dal genitore e ha fatto la tragica scoperta: l'uomo era morto, disteso sul letto con la ferita sanguinante. Sul posto, i carabinieri oltre ai sanitari: il corpo è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale, in attesa dell’autopsia. Accertamenti in corso.