Anziano muore il giorno dopo il ricovero: cinque medici indagati

Cinque medici dell’ospedale “Gaetano Fucito” di Mercato San Severino sono indagati con l’ipotesi di omicidio colposo a seguito della morte di un anziano di 85 anni, proveniente dalla provincia di Avellino. L’uomo è deceduto il giorno successivo al ricovero.

Il dramma

Secondo quanto denunciato dalla famiglia, l’85enne si è sentito male all’interno della sua abitazione, dov’è giunta un’ambulanza del 118 senza il medico a bordo (come previsto dalle nuove disposizioni). A seguito dei controlli, i familiari hanno deciso di farlo trasportare in ospedale dove l’anziano avrebbe atteso diverse ore prima del ricovero, perché arrivato in “codice verde”. Poi il decesso. I familiari hanno subito sporto denuncia. La salma è stata posta sotto sequestro e nelle prossime ore è attesa l’autopsia per fare chiarezza sulla reale causa del decesso. Le indagini sono in corso.