Investito dal nipote all'uscita dall'ospedale di Eboli: l'anziano è morto

Non ce l'ha fatta, il pensionato che, appena uscito dall'ospedale, è finito al Pronto Soccorso di Eboli per essere stato investito accidentalmente dal nipote recatosi sul posto a prelevarlo. Il giovane, inserendo la retromarcia per raggiungere il suo familiare che lo attendeva nel piazzale dell'ospedale, purtroppo lo ha travolto con il suo furgoncino, procurandogli la frattura del femore.

Il dramma

Così, il 70enne che aveva appena lasciato il nosocomio, è stato costretto a tornarvi per sottoporsi ad un intervento chirurgico. Purtroppo, dopo l'operazione, nella notte, il cuore dell'anziano ha smesso di battere.