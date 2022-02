Cade in un burrone e finisce in un corso d'acqua: morto un anziano ad Ascea

Dramma ieri mattina a Mandia, frazione di Ascea. Un anziano, per cause da accertare, è precipitato in un burrone per diversi metri, schiantandosi in un corso d’acqua. Purtroppo, per lui non c'è stato nulla da fare.

L'intervento

Accorgedosi dell'accaduto, la moglie ha allertato i soccorsi: sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Dolore.